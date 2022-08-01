ДТП с участием двух малолетних водителей произошло в Большеболдинском районе Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух малолетних водителей произошло в Большеболдинском районе. Дети управляли мотоциклом и велосипедом.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, не совсем обычная авария случилась 3 августа в селе Большое Казариново на улице Ленина.

Так, в 18:19 9-летняя девочка на велосипеде выехала на полосу встречного движения, по которой в это время двигался 13-летний мальчик на мотоцикле "Иж Планета-5". В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали оба ребёнка. Девочке был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, открытая рана правой и левой берцовой кости, ссадины и ушибы тела. У девятиклассника, который управлял мотоциклом без прав, - ушиб грудной клетки, перелом костей левого предплечья.

Детей госпитализировали в медицинское учреждение.

Как отметили в Госавтоинспекции, за управление транспортным средством несовершеннолетним водителем младше 16 лет ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее сообщалось, что за 7 месяцев текущего года на дорогах Нижнего Новгорода произошло 117 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в которых 118 юных нижегородцев получили ранения различной степени тяжести.