Мэрия Нижнего Новгорода купит робота для обследования ливневой канализации Общество

Фото пресс-служба администрации города

НИА "Нижний Новгород"

МКУ "Инженерная защита города Нижнего Новгорода" купит телеметрического робота для обследования сетей ливневой канализации по поручению главы города Юрия Шалабаева.

Как отметил мэр, вопрос о состоянии системы ливневой канализации остро стоит в городе.

"Эксперты подтверждают, что её мощностей не хватает для того чтобы справиться с увеличивающимся количеством осадков, которые выпадают. В настоящее время мы ведём работу и продумываем возможные источники финансирования по модернизации системы ливневой канализации. Но это будущее, а проблему необходимо решать уже сейчас. Поэтому я дал поручение увеличить количество проверок и прочисток коллекторов, особенно в центральной части города, которая сильнее всего на себе чувствует аномалии погоды", - сказал Юрий Шалабаев.

Он добавил, что новое оборудование позволит четко определять место засора, чтобы специалисты могли его оперативно устранить. Также новое оборудование имеет систему проталкивания, и с небольшими препятствиями робот сможет справиться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 18 июля.