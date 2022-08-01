Новые модели автобусов начнёт выпускать ПАЗ в IV квартале 2022 года Бизнес

Фото: Группа ГАЗ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

"Группа ГАЗ" ведёт подготовку к серийному производству автобусов нового поколения CITYMAX-9. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выпускать новые модели будут на Павловском автобусном заводе. Инвестиции "Группы ГАЗ" в данное производство составят 1,78 млрд рублей, в том числе на создание дизельной версии будет направлено 940 млн рублей. Из общего объёма финансирования 470 млн рублей составляет льготный заём Фонда развития промышленности, средства которого пойдут на приобретение производственного оборудования.

Согласно информации, производство стартует в IV квартале 2022 года.

CITYMAX 9 – это первая модель нового поколения автобусов "Группы ГАЗ", которое в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 пассажиров.

Как рассказали в "Группе ГАЗ", новая модель создана на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Производство CITYMAX-9 на Павловском автобусном заводе начнётся с дизельной версии, в дальнейшем линейка будет расширена газовой версией и элекробусом.

Причём в дизельной и газовой моделях CITYMAX-9 будет применяться двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка передач ГАЗ.

Как отметил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, с запуском производства появится принципиально новая линейка автобусов, которую "Группа ГАЗ" будет развивать в ближайшие годы. При её разработке инженеры применили модульный подход, который позволяет выпускать широкий модельный ряд с различными вариантами дизайна и компоновок салона, со всеми типами двигателей – от дизельного до водородного.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал, что автопром для Нижегородской области – важнейшее направление.

"На предприятиях этой отрасли трудятся более 40 тысяч человек. Более того, для Павлова автобусный завод является градообразующим предприятием. Новый заём – хороший пример эффективного взаимодействия государства с бизнесом, связанный и с обеспечением занятости, и с выпуском нового качественного и современного транспорта, который востребован не только в России, но и за её пределами. Важно, что господдержка, в том числе получаемая через федеральный и региональный фонды развития промышленности, позволяет реализовывать такие проекты", - добавил глава региона.

В нижегородском Минпроме сообщили, что по поручению Глеба Никитина объём РФРП был расширен до 1 млрд рублей.

На сегодняшний день уже одобрены займы для девяти импортозамещающих проектов на общую сумму 210 млн рублей, ещё 10 проектов рассматриваются экспертным советом. Льготные кредиты получат компании из сфер автопрома металлообработки, судостроения, легкой промышленности. Полученные средства они смогут использовать для закупки сырья, материалов и комплектующих для производства импортозамещающей продукции

Напомним, также в IV квартале 2022 года Горьковский автозавод начнёт выпускать автомобиль нового поколения "Соболь NN". Производство будет запущено с привлечением займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП), на средства которого проводится модернизация оборудования на заводе. Инвестиции компании в проект составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заём ФРП.