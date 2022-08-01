Глеб Никитин: " Железная дорога навсегда изменила судьбы тысяч людей" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес железнодорожников и ветеранов отрасли поздравление с профессиональным праздником.

"В 1862 году – ровно 160 лет назад - была открыта новая страница в истории нашего региона. Железная дорога навсегда изменила судьбы тысяч людей. Новый стимул развития получила Нижегородская ярмарка, которая в этом году отмечает 200-летие, а сам Нижний Новгород превратился в одну из деловых столиц России", - отметил глава региона.

"С тех пор железная дорога проделала огромный путь, стала одной из важнейших отраслей экономики, крупнейшим работодателем, центром разработки и применения современных инновационных решений. Развивается скоростное сообщение, запускаются новые маршруты. Теперь на "Ласточке" можно за несколько часов доехать из Нижнего до Кирова. А еще совсем недавно ускоренный электропоезд соединил Нижегородскую область с Чувашией и Татарстаном. Это существенно повышает мобильность населения и дает дополнительный стимул для развития деловой активности. Я и сам, когда есть возможность, с удовольствием пользуюсь поездами. Это особая железнодорожная романтика!" - рассказал губернатор.

"Сейчас перед нами стоят новые вызовы. Но я уверен, что вместе мы справимся. Желаю Горьковской магистрали дальнейшего развития и процветания, а вам, уважаемые железнодорожники, здоровья и благополучия! С праздником!" - добавил в завершение Глеб Никитин.

СПРАВКА:

День железнодорожника – профессиональный праздник всех работников железной дороги, вне зависимости от занимаемой должности, в который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.

История праздника идёт с 1896 года. Дата празднования в первое воскресенье августа закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980. В 2022 году День железнодорожника выпадает на 7 августа.