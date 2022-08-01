Почти 27 тысяч объектов в Нижегородской области планируются догазифицировать до конца 2023 года Экономика

Фото пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Вопросы догазификации в части обеспечения своевременного установления границ охранных зон сетей газораспределения обсудили депутаты нижегородского Заксобрания и представители правительства региона.

Как сообщила пресс-служба ЗСНО, совещание по данному вопросу 4 августа провел председатель комитета Законодательного Собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

До конца 2023 года планируется догазифицировать более 27 тысяч объектов в разных районах области. Вместе с тем, в настоящее время существуют проблемы, связанные со сроками прохождения документов для установления границ охранных зон сетей газораспределения. Были высказаны предложения, чтобы сократить сроки рассмотрения документов.

"В Нижегородской области продолжается работа по снижению административных барьеров при догазификации. Вместе с профильными региональными министерствами и представителями ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород» мы обсуждаем пути решения этого вопроса. Будем поднимать эту тему на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу", - отметил Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что догазификация станет бесплатной до цоколя дома в Нижегородской области.