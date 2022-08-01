"Ростелеком" оцифровал KM Tower Plaza в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото пресс-службы компании

"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами "Ростелеком Ключ" апартаменты бизнес-класса KM Tower Plaza в Нижнем Новгороде — 19-этажный комплекс по улице Горького, 23а, объединивший жилые и бизнес-пространства.

Специалисты провайдера установили 53 интерактивных домофона, смонтировали 147 камер наблюдения, развернули системы контроля управления доступом на воротах, шлагбауме и в помещениях и подключили 513 абонентских устройств к консьерж-сервису.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" внедрил в апартаментах KM Tower Plaza многофункциональное решение для управления жилым комплексом и контроля территории. Впервые в Нижнем Новгороде мы реализовали проект в таких масштабах: набор сервисов и количество смонтированного оборудования беспрецедентно — свыше 700 единиц! В симбиозе архитектурных и технологических решений создана комфортная среда, где безопасно жить и работать".

Павел Фролов, директор ООО "Специализированный застройщик "КМ НЕМЕКО":

"Обеспечивать высокий уровень безопасности помогают нам сервисы "Ростелекома". Все системы слаженно работают как единый механизм. Для постояльцев предусмотрены индивидуальные зоны доступа по ключу. Они могут легко попасть из своих апартаментов в ресторан, лобби, на подземную парковку, но не имеют возможности пройти на соседний этаж".

Входы в помещение оснащены интерактивными домофонами. Устройства установлены не только снаружи, но и внутри здания. Все модели имеют встроенные микрофоны, динамики и камеры наблюдения для аудио- и видеосвязи с посетителями. Вызов с домофонной панели поступает на смартфон. Открыть дверь легко с помощью мобильного приложения или соединиться по телефону с консьержем, который создаст временный код для прохода гостя в апартаменты.

Порядок в апартаментах помогает обеспечивать система видеонаблюдения. Видеокамеры установлены на фасадах здания, парковках, в холле, на этажах — всего 200 точек видеообзора. Ни один инцидент не остается без внимания. С помощью видеозаписей, хранящихся в облаке провайдера до 60 дней, легко выявить лиц, совершивших порчу имущества, или жильцов, оставляющих строительный мусор на лестничных площадках.

Въезд на территорию KM Tower Plaza и на подземную парковку возможен только с помощью мобильного приложения или радиоуправляемого ключа. Спецтранспорт — автомобили скорой помощи, МЧС и полиции — пропускает служба охраны апартаментов.

В здании построена мультимедийная сеть передачи данных, позволяющая владельцам апартаментов подключать услуги от "Ростелекома": интернет на скорости до 500 Мбит/с, более 220 цифровых и HD-каналов интерактивного ТВ и телефонную связь. Для бесперебойной работы платформы "Ростелеком Ключ" организован отдельный канал связи. Пользователи управляют сервисами через веб-интерфейс или мобильное приложение личного кабинета.