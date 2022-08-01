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Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в торжественном запуске приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лесун, начальник ГЖД Сергей Дорофеевский и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении отправление - в 16:08, прибытие в столицу Татарстана - в 22:28.
Как рассказал Глеб Никитин, во время визита в Пильну к нему обратилась женщина с просьбой запустить проезд до Казани.
В новом маршруте предусмотрены остановки в Пильне, станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля. Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут. Раньше этот путь занимал 9 часов 17 минут.
Сергей Дорофеевский отметил, что поезд оснащен санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов и может вмещать в себя до 400 пассажиров.
Также участники мероприятия вручили награды в честь Дня железнодорожника лучшим работникам Горьковской железной дороги. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке
Напомним, что стоимость билета на электричку из Нижнего Новгорода в Казань составляет почти 1 300 рублей.
Ранее сообщалось, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.
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