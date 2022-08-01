Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [269] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [234] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [379] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [231] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [290] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [242] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [237] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [197] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [177] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [180] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа

04 августа 2022 18:23  [379] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в торжественном запуске приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лесун, начальник ГЖД Сергей Дорофеевский и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении отправление - в 16:08, прибытие в столицу Татарстана - в 22:28.

Как рассказал Глеб Никитин, во время визита в Пильну к нему обратилась женщина с просьбой запустить проезд до Казани. 

В новом маршруте предусмотрены остановки в Пильне, станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля. Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут. Раньше этот путь занимал 9 часов 17 минут.

Сергей Дорофеевский отметил, что поезд оснащен санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов и может вмещать в себя до 400 пассажиров.

Также участники мероприятия вручили награды в честь Дня железнодорожника лучшим работникам Горьковской железной дороги. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что стоимость билета на электричку из Нижнего Новгорода в Казань составляет почти 1 300 рублей.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт электрички
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph