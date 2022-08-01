Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в торжественном запуске приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лесун, начальник ГЖД Сергей Дорофеевский и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении отправление - в 16:08, прибытие в столицу Татарстана - в 22:28.

Как рассказал Глеб Никитин, во время визита в Пильну к нему обратилась женщина с просьбой запустить проезд до Казани.

В новом маршруте предусмотрены остановки в Пильне, станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля. Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут. Раньше этот путь занимал 9 часов 17 минут.

Сергей Дорофеевский отметил, что поезд оснащен санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов и может вмещать в себя до 400 пассажиров.

Также участники мероприятия вручили награды в честь Дня железнодорожника лучшим работникам Горьковской железной дороги. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что стоимость билета на электричку из Нижнего Новгорода в Казань составляет почти 1 300 рублей.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.