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Общество

Ремонтные работы по Народной программе идут в шахунской школе №2 и школе искусств в поселке Тонкино

05 августа 2022 12:53  [122] Общество

В школе №2 города Шахунья идут ремонтные работы. Это одна из старейших школ города, в сентябре этого года она отметит свой 60-летний юбилей. За это время в учреждении капитальный ремонт не проводился.

В этом году будет выполнена часть работ – заменены все окна и отремонтированы входные группы. Как продвигается ремонт, проверил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич в рамках мониторинга реализации объектов Народной программы "Единой России".

"В школе учится порядка 500 ребятишек. Причем, в этой части города это единственная школа, потому что Шахунья разделена железной дорогой. Это не просто школа, это социокультурный центр микрорайона. Поэтому начало ремонта – это большой шаг для нас. Мы очень рады, что в этом году по отдельным видам работ мы попали в программу капремонта, благодаря чему получится закрыть тепловой контур школы. И это уже позволит нам перейти к следующему этапу, который мы хотим реализовать, - это ремонт кровли. После этого можно будет задумываться о ремонте внутренних помещений и систем коммуникаций", - рассказал глава МСУ г.о.г. Шахунья, секретарь местного отделения "Единой России" Роман Кошелев.

Напомним, ранее в г.о.г. Шахунья удалось капитально отремонтировать Сявскую среднюю школу. А в селе Хмелевицы в мае этого года открылось новое здание средней общеобразовательной школы на 300 мест.

"Еще 4-5 лет назад не было вообще понимания и перспективы, куда муниципалитетам двигаться в плане капитального ремонта образовательных учреждений. Сейчас и благодаря позиции главы региона Глеба Сергеевича Никитина, и благодаря включению наших объектов в Народную программу появляются новые возможности в этом направлении. Сейчас мы видим, что и на федеральном уровне появилась программа капитального ремонта школ, и это большой плюс к нашей областной программе. А, значит, мы сможем отремонтировать еще больше наших школ", - заявил Роман Кошелев.

"Сегодня при поездках в районы Нижегородской области акцент делаем на посещении образовательных учреждений, потому что до начала учебного года осталось совсем немного времени. Конечно, важно создать максимально комфортные условия с учетом выделяемого финансирования и состояния объектов до ремонта. Например, та школа, которую мы посетили в Шахунье, введена в эксплуатацию 60 лет назад, поэтому здесь проводятся достаточно серьезные работы в несколько этапов. Сегодня мы не просто проверяем ход ремонта и эффективность расходования средств. Наша главная задача – определить дальнейшие шаги по модернизации школы, очередность, сроки работ и источники финансирования. Будем работать вместе с коллегами по "Единой России" и правительством региона над реализацией всех планов", - подчеркнул Юрий Станкевич.

В соседнем Тонкинском районе почти завершен капитальный ремонт Школы искусств, которая объединяет художественную и музыкальную школы поселка. Сегодня там занимается больше 100 воспитанников.

С 1970-х годов школа работала в старом здании, которое было признано аварийным. В 2019 переехали в новое освободившееся здание, которое требовало ремонта. В прошлом году были проведены все необходимые работы по фасаду, в этом – капитальный ремонт внутренних помещений и закупка нового оборудования.

"Изменения, конечно, глобальные. Сначала мы переехали в более комфортные условия, а теперь здание преобразилось до неузнаваемости, полностью обновлен ремонт. Дети уже заходили в гости, оценили все преображения. Для них заниматься здесь будет не только комфортнее, но и интереснее", - отметила директор детской художественной школы в р.п. Тонкино Евгения Гусева.

Также Юрий Станкевич ознакомился с ходом капитального ремонта Тонкинской центральной районной больницы. На работы было выделено порядка 90 млн рублей. В больнице решено отремонтировать все инженерные коммуникации, провести масштабные общестроительные работы, выполнить покраску стен, пола, а также фасада здания, заменить проводку и осветительные приборы. Также в медучреждении появится новая современная техника.

Напомним, в формировании народной программы "Единой России" приняли участие более 2,5 млн россиян. Более 215 тысяч предложений внесли жители Нижегородской области. Наибольшее внимание уделено здравоохранению, образованию, городской среде, экономике, культуре, экологии, а также повышению качества жизни на селе.

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Теги:
Единая Россия Ремонтные работы Школы
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