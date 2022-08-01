Запас семян лесных растений в Нижегородской области составляет более 3 млн тонн Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запас семян лесных растений в Нижегородской области составляет более 3 млн тонн. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Экология" в 2022 году было выделено 200 тысяч рублей на выращивание 17,5 млн сеянцев для посадки лесных культур, из которых выращено уже 2 млн штук. Также на случай неурожайных лет в Нижегородской области сформирован запас из 3 млн тонн семян лесных растений.

Как рассказали в региональном Минлесхозе, Рослесинфорг составил рейтинг лесов, где каждый год интенсивнее всего поглощается двуокись углерода. Нижегородская область занимает третье место по этому показателю среди регионов ПФО.

Ежегодно нижегородские леса поглощают 12 млн тонн углерода, что составляет почти треть выбросов двуокиси углерода таких стран, как Эквадор (30,7 млн тонн в год), Норвегия (32 млн тонн), Швейцария (32,4 млн тонн) и Новая Зеландия (34,1).

В филиале Рослесинфорга "Поволжский леспроект" отметили, что общий накопленный запас углерода Нижегородской области достигает 316,7 млн тонн. Самые распространённые деревья региона – береза, сосна и ель усиленно поглощают углекислый газ из воздуха в процессе роста и накапливают его внутри себя.

Также в ведомстве уточнили, что леса произрастающие с оптимальной плотностью поглощают больше углерода. В Нижегородской области лесистость составляет 47,8%, а леса произрастают на территории, равной 4 млн га.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 32% опережает регионы ПФО по объему восстановления лесного фонда.

Также напомним, что более 14 тысяч гектаров леса восстановят в Нижегородской области в 2022 году.