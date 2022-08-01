Более 30 заявок вошло в шорт-лист финалистов премии Нижнего Новгорода 2022 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 заявок вошло в шорт-лист финалистов премии Нижнего Новгорода 2022 года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, всего было подано 94 заявки, из которых эксперты отобрали в шорт-лист 34 заявки. 15 победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, будут объявлены 12 августа.

Как рассказал Юрий Шалабаев, больше всего заявок (16) поступило по направлению "Социальные проекты, благотворительность и волонтерство". Также 15 заявок было подано по направлению "Образование".

В городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики рассказали, что в этом году некоторых номинаций коснулись изменения.

Так, была расширена номинация, в которую принимались заявки из цифрового сектора, которая теперь называется "Промышленность, предпринимательство и IT-технологии" и в нее можно представить работы также и из реального сектора экономики: промышленной и предпринимательской сферы.

По словам первого замдиректора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Руслана Бадретдинова, некоторые заявки находятся на стыке разных сфер. Например, проект "Нет недосягаемых высот" по адаптивному скалолазанию для детей с ограниченными возможностями здоровья объединяет спорт и социальную работу.

Ранее сообщалось, что нижегородцам предложили представить свои социальные проекты на XI Премию Мира.