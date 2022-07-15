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Общество

Нижегородцам предложили представить свои социальные проекты на XI Премию Мира

23 июля 2022 11:37  [95] Общество

Жители Нижегородской области могут выдвинуть свои социальные инициативы на соискание XI Премии Мира. Организатором конкурса является Общероссийская молодёжная общественная организация "Мир".

Премия Мира ежегодно присуждается за добрые дела, общественные инициативы, волонтёрство, благотворительность и другую деятельность, направленную на благо общества.

В этом году организаторы организаторы хотят найти талантливых людей, создающих добрый и полезный контент, формирующий социально значимую информационную повестку, - и наградить их за вклад в развитие позитивных медиа.

Премия Мира-2022 присуждается в шести номинациях:

- "Голос региона": к участию приглашаются представители официально зарегистрированных СМИ, которые рассказывают о положительных поступках соотечественников и изменениях инфраструктуры;

- "Про добро": к участию приглашаются блогеры, которые делятся контентом о добрых делах, о людях, совершивших героические поступки, о добровольцах и волонтёрах;

- "О спорте": премия вручается за популяризацию спортивного образа жизни или создание проектов, связанных с ЗОЖ;

- "ЭКОлогическая реальность": вручается блогерам, реализующим проекты в сфере защиты экологии и продвигающим способы и возможности сохранения окружающей среды;

- "Культурный код": вручается людям, которые популяризируют сферу культуры и рассказывают о проектах, посвящённых культурному наследию страны;

- "Исследуя Россию": вручается за популяризацию красивых туристических мест в регионах и природного наследия.

Сбор заявок проводится до 15 августа на сайте премиямира.мы-мир.рф.

В октябре экспертный совет отберёт 70 финалистов Премии, а в ноябре 2022 года состоится награждение победителей.

В 2021 году в конкурсе принимали участие 12 представителей Нижегородской области. По итогам премии нижегородец Максим Кавинов победил в номинации "Здравая инициатива" с проектом "Нет недосягаемых высот". В рамках этого проекта создан региональный центр реабилитации детей с ОВЗ и учебный центр тренеров и реабилитологов.

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