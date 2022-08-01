Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Политика
05 августа 2022 17:50  [46] Глеб Никитин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области
05 августа 2022 15:08  [127] Посол Боснии и Герцоговины в РФ посетил Законодательное собрание Нижегородской области
05 августа 2022 15:06  [141] Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией
04 августа 2022 13:06  [256] Дума Дзержинска утвердила восемь членов Общественной палаты города третьего созыва
03 августа 2022 15:08  [333] Нижегородские депутаты помогают восстанавливать школу в городе Харцызске ДНР
03 августа 2022 14:50  [457] Восемь человек претендуют на место в Думе Нижнего Новгорода
03 августа 2022 12:18  [857] Сергея Крутова назначили и.о. главы Нижегородского района
02 августа 2022 20:13  [617] Глава Нижегородского района Илья Лагутин ушел со своего поста
02 августа 2022 17:28  [425] Канада ввела санкции против арзамасского завода "Темп-Авиа"
02 августа 2022 15:12  [350] Нижегородское Заксобрание и прокуратура региона подписали соглашение о сотрудничестве
Политика

Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией

05 августа 2022 15:06  [141] Политика

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, во встрече с делегацией из Боснии и Герцеговины также приняли участие замгубернатора Егор Поляков, министр туризма Сергей Яковлев и директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева. Со стороны гостей на встрече присутствовали представители Банка инвестиций и развития Республики Сербской, а также почетный консул Боснии и Герцеговины в Нижнем Новгороде Игорь Подколзин.

Как отметил Глеб Никитин, по итогам 2021 года товарооборот между Нижегородской областью, Боснией и Герцеговиной и Республикой Сербской вырос в 2,4 раза, а за 5 месяцев 2022 года увеличился еще на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Также заключено 8 соглашений между нижегородскими вузами и четырьмя вузами Боснии и Герцеговины.

По словам главы региона, особый импульс такому развитию придало подписание в 2018 году двустороннего соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Совместные мероприятия проводятся каждый год, а самыми яркими событиями стали "Дни Нижегородской области" в Республике Сербской в 2019 году и "Дни Республики Сербской" в области в 2021 году в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Желько Самарджия отметил, что сотрудничество с России и, в частности, с Нижегородской областью имеет очень большие перспективы.

Глава дипмиссии совершил уже третий визит в Нижегородскую область. По итогам предыдущих встреч были установлены побратимские отношения между городами Нижний Новгород и Баня-Лука, а также учреждение в Нижегородской области первого в России поста Почетного консула Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что делегация из Республики Сербской прибыла с рабочим визитом в Нижегородскую область.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
05 августа 2022 12:24  [307] Делегация из Республики Сербской прибыла с рабочим визитом в Нижегородскую область
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph