Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией Политика

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, во встрече с делегацией из Боснии и Герцеговины также приняли участие замгубернатора Егор Поляков, министр туризма Сергей Яковлев и директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева. Со стороны гостей на встрече присутствовали представители Банка инвестиций и развития Республики Сербской, а также почетный консул Боснии и Герцеговины в Нижнем Новгороде Игорь Подколзин.

Как отметил Глеб Никитин, по итогам 2021 года товарооборот между Нижегородской областью, Боснией и Герцеговиной и Республикой Сербской вырос в 2,4 раза, а за 5 месяцев 2022 года увеличился еще на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Также заключено 8 соглашений между нижегородскими вузами и четырьмя вузами Боснии и Герцеговины.

По словам главы региона, особый импульс такому развитию придало подписание в 2018 году двустороннего соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Совместные мероприятия проводятся каждый год, а самыми яркими событиями стали "Дни Нижегородской области" в Республике Сербской в 2019 году и "Дни Республики Сербской" в области в 2021 году в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Желько Самарджия отметил, что сотрудничество с России и, в частности, с Нижегородской областью имеет очень большие перспективы.

Глава дипмиссии совершил уже третий визит в Нижегородскую область. По итогам предыдущих встреч были установлены побратимские отношения между городами Нижний Новгород и Баня-Лука, а также учреждение в Нижегородской области первого в России поста Почетного консула Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что делегация из Республики Сербской прибыла с рабочим визитом в Нижегородскую область.