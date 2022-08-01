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Бизнес

Делегация из Республики Сербской прибыла с рабочим визитом в Нижегородскую область

05 августа 2022 12:24  [306] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Представители банковской сферы Республики Сербской находятся с официальным рабочим визитом в Нижегородской области. Визит посвящён обсуждению перспектив развития инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, 4 августа на площадке Торгово-промышленной палаты состоялись переговоры между нижегородскими предпринимателями и делегацией Республики Сербской, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Боснии и Герцеговины в РФ Желько Самарджией.

Как рассказали в облправительстве, в ходе переговоров делегация представила инновационные возможности и капитальные проекты Республики Сербской, которые могут заинтересовать нижегородских производителей медоборудования, лекарственных препаратов, автохимии, электротехники и других комплектующих.

По словам Желько Самарджии, в нынешней геополитической обстановке Босния и Герцеговина заинтересована в сотрудничестве с Россией и намерена развивать межмуниципальные связи между странами. При этом продвижение потенциала Республики Сербской повысит экономическую активность и занятость и в самой Республике.

Сообщается, что директор Банка инвестиций и развития Республики Дражен Врховац пригласил нижегородских предпринимателей посетить в сентябре конференцию Invest Srpska 2022, которая соберёт инвесторов, деловое и научное сообщество. По его мнению, участие нижегородских компаний в этом мероприятии поможет найти надёжных партнёров для совместных проектов.

Нижегородский центр импорта и импортозамещения предложил открыть в регионе представительства Республики Сербской по производству БАД, поставке в область хмеля и висковых дистиллятов.

Как сообщили в ведомстве, в ходе визита делегации также запланированы официальные встречи с руководством Нижегородской области, посещение Манежа в Нижегородском кремле и экскурсия в Дивеевский монастырь.

Напомним, в 2018 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и правительством Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В 2019 году в Республике Сербской Боснии и Герцеговины успешно проведены "Дни Нижегородской области", а в 2021 году прошли ответные "Дни Республики Сербской" в Нижегородской области.

В день 800-летия Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Баня-Лукой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

Первый в России почётный консул Боснии и Герцеговины начал работу в Нижнем Новгороде в апреле этого года.

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Теги:
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