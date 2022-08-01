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Общество

Срок действия истекших водительских прав продлен на 3 года

05 августа 2022 15:31  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Срок действия истекших водительских прав продлен на 3 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, продление касается тех водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах.

С такой инициативой выступило МВД России совместно с федеральным Минэкономразвития. Мера направлена на снижение административной нагрузки для граждан и представителей бизнеса. 

Как отметили в Госавтоинспекции, большая часть выдаваемых водительских удостоверений приходится на документы, подлежащие обмену. Продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн водителей в ближайшие 3 года продолжить беспрепятственно управлять транспортными средствами.

Также сообщается, что с 1 мая по 31 июля 2022 года было заменено 462 тысячи водительских прав, что на 60% меньше количества замененных водительских удостоверений за аналогичный период предыдущего года. 

Напомним, что срок действия водительских прав уже продлевался в 2020 году в качестве меры поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса.

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Теги:
Автомобили ГИБДД
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