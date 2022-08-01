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Культура и отдых

Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 13 августа

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Фото: Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области

Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 13 августа. Об этом сообщили в Общественной организации "Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области".

Согласно информации, праздник "Нижгар Сабантуй-2022" будет подготовлен силами общественной организации "Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области", общественной организации "Местная национально-культурная автономия татар Нижнего Новгорода "Нур" при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, правительства Республики Татарстан, Дома Народного Единства. 

В праздничной программе Сабантуя примут участие руководители и представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, творческие коллективы и исполнители, представители национально-культурных общественных объединений Нижегородской области и Республики Татарстан. 

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Теги:
Национальные общины Праздники
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