Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 13 августа Культура и отдых

Фото: Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области

Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 13 августа. Об этом сообщили в Общественной организации "Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области".

Согласно информации, праздник "Нижгар Сабантуй-2022" будет подготовлен силами общественной организации "Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области", общественной организации "Местная национально-культурная автономия татар Нижнего Новгорода "Нур" при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, правительства Республики Татарстан, Дома Народного Единства.

В праздничной программе Сабантуя примут участие руководители и представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, творческие коллективы и исполнители, представители национально-культурных общественных объединений Нижегородской области и Республики Татарстан.