Бешенство у собаки выявили в Большемурашкинском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бешенство у собаки выявили в Большемурашкинском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, заболевание было выявлено 3 августа в селе Шахманово после проведенных анализов пробы головного мозга собаки.

В настоящее время государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации очага бешенства.

В ведомстве напомнили, что животных, укусивших человека, необходимо в течение 12 часов после укуса доставить на осмотр в ветслужбу, где они будут находиться под наблюдением специалистов в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что бешенство у домашней собаки выявили в Дальнеконстантиновском районе.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.