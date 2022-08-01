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Политика

Глеб Никитин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области

05 августа 2022 17:50  [38] Политика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области, председатель областной антитеррористической комиссии Глеб Никитин 5 августа провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие руководители силовых ведомств, областной прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, избирательной комиссии Нижегородской области образовательных организаций.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы состояния антитеррористической защищённости объектов образования, а также выработали дополнительные меры, направленные на предотвращение террористических угроз и обеспечение безопасности учащихся и преподавательского состава.

Глеб Никитин поручил организовать проведение профилактических мероприятий с учащимися и преподавателями на предмет разъяснения деструктивной сущности идеологии терроризма, а также правовых последствий участия в экстремистской и террористической деятельности.

Также члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба обсудили перечень мер, необходимых для обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий. Отмечается, что для охраны граждан максимально задействованы все имеющиеся силы и средства. С организаторами мероприятий будут проведены обучающие занятия по правилам реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией.

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Теги:
Безопасность Глеб Никитин Терроризм
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