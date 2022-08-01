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Эксперт-мониторинг событий c 29 июля по 5 августа 2022 года от АНО "Минин-центр"

05 августа 2022 19:08  [380] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. 

Федеральная тема – Новая Морская доктрина, подтверждает статус России, как великой державы.  

Эксперт "Минин – центра", Военный эксперт Первого канала и телеканала "Звезда", специалист по армиям стран НАТО, Александр Артамонов считает, что Морская доктрина России, анонсированная и подписанная В.В. Путиным по случаю дня ВМФ, в корне отличается от предыдущей, принятой в 2017 году и до этого - в 2000-м.  

Главное, что бросается в глаза, это появление гиперзвукового оружия. Новое средство поражения фактически завершило долгосрочную войну двух концепций, начатую едва ли не в эпоху Третьего рейха. Тогда доктрине линкоров-рейдеров, прообразов авианосцев ("Бисмарк", "Тирпиц"), гросс-адмирал Карл Дёниц противопоставил свои "волчьи стаи", подводные крейсеры. Спор двух теорий продолжился и после окончания Второй мировой. В результате, США явно взяли на вооружение идею линкоров и сейчас являются счастливыми обладателями 11 авианосцев (хотя, по некоторым данным, никто и никогда не видит все 11 в океане), а Россия вложила много сил и средств в развитие подлодок, добившись выдающихся результатов. Последние и наиболее интересные проекты наших атомных субмарин - "Ясень", "Борей", "Вепрь"; из дизель-электрических - "Лада" и "Пиранья". 

Теперь авианосцы превратились в заметную мишень, которая, несмотря на свои габариты, фактически бессильна перед даже МРК (малый ракетный корабль) крошечного, относительно громады авианосца, водоизмещения - проект "Зелёный дол" (949 тонн) или же ещё меньше - "Каракурт" (800 тонн). Сегодня это плавсредства, вооружённые крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью от 375 до 1500 км в ударном варианте. Но уже завтра они, вслед за старшим собратом - "Адмиралом Горшковым", могут также получить в штатное вооружение гиперзвуковой "Циркон", способный "бить дичь" на дистанции до тысячи, а, вероятно, и 1500 км.  

И хотя в новой версии военно-морской доктрины вновь упоминается необходимость "строить крупнотоннажные суда - в том числе, современные авианесущие корабли", вот эта оговорка "в том числе" - говорит о многом. Дело в том, что с 2004 года об авианосцах упорно говорили, как едва ли не о будущем нашего флота. Теперь, когда вновь обсуждается этот концепт, встаёт вопрос: а стоит ли тратить на это средства? Если гиперзвук едва ли не решает всё, а от налёта роя дронов не спасут даже борта ракетного крейсера? Опять-таки, зачем нам плавучие острова эпохи дозвукового оружия, когда в нашем распоряжении уже 3 вида гиперзвуковых ракет различных видов - от ПКР "Циркон" до планирующего боевого блока "Авангард"? Кроме того, чтобы построить авианосец размером с "Нимиц" необходимы специальные судоверфи, которых пока нет. Всё это крупномасштабное капиталовложение в эпоху, когда у нас на повестке дня помощь в восстановлении Донбасса, которая, естественно, растянется на много лет. Да и перевооружение армии ещё не завершено. 

Продолжая анализировать новую доктрину и речь верховного главнокомандующего по случаю её принятия, можно отметить, что в своём выступлении он сделал особый акцент на поступлении на флот ракеты "Циркон" и даже назвал плавсредство, которое уже получило это замечательное оружие - "Адмирал Горшков", первый корабль океанской зоны, построенный нашей страной с 1991 года. 

Не менее важно, что президент России перечислил зоны, которые Россия намерена защищать в приоритетном порядке. Это Арктика, проливы (прежде всего, в районе Курильских островов), Чёрное и Азовской моря, а также Балтийское море. Акцент, который сделал в своей речи В.В. Путин именно на этих акваториях объясняется повышенным интересом наших противников.  

Очевидно, что Северный морской путь (Арктика) находится у НАТО в абсолютном приоритете, так как в высоких широтах таятся неисчислимые запасы полезных ископаемых, без которых невозможно создать современную технику. Кроме того, Северный морской путь почти в 2 раза короче южного, что даёт нашему государству неоспоримое преимущество. Посягательством на нашу Арктику объясняется настырное втаскивание Финляндии и Швеции в блок НАТО. Ведь у старых членов Альянса никакого арктического опыта, да и техники, по сути, нет. Проходившие 4 года назад арктические учения НАТО ("TridentJuncture 2018") показали полную неготовность западного блока работать в столь агрессивной природной среде.  

В свою очередь, Курильские острова находятся в зоне повышенного внимания Коллективного Запада после принятия новой англосаксонской доктрины "Indo-Pacific" (возрождение старой концепции "Англосферы") и появления в июне на Мадридской конференции новой доктрины Северо-Атлантического альянса, в разработке которой приняли участие страны QUAD (Тихоокеанский регион). То есть блок из регионального, европейского, решил превратиться в глобальный, охватив нашу страну, а заодно и КНР, со всех сторон. 

Чёрное море (в древности называлось Русским) фактически закрыто для недружественных нам флотов благодаря конвенции Монтрё. Однако в последние годы очень многие хотят надавить на Турцию и изменить интерпретацию документа, позволив ВМС США, Франции и других стран невозбранно и неограниченно присутствовать в акватории. Проходящая спецоперация на Украине и дальнейшее освобождение Одессы от нацизма только подогревают страсти.  

Наконец, Балтику, после грядущего окончательного вхождения Швеции и Финляндии в НАТО, многие пытаются рассматривать, как едва ли не внутренне море агрессивного военного блока, напрочь забывая о России. 

Гиперзвук поставил точку в истории грубых посягательств на наши границы. В то же время президент России подчеркнул, что Россия сама определяет, где и как она защищает свои интересы. Возможно, это также грозное предупреждение агрессорам о вероятностном ударе по штабам в случае, если захватчики не образумятся и предпримут новые военные авантюры.  

Флот - это проекция мощи государства, а наша страна только что благодаря новой доктрине наглядно подтвердила свой державный статус и полную самостоятельность в принятии решений

Региональная тема – Создание регионального совета.

Эксперт "Минин – центра", руководитель исполкома Нижегородского регионального отделения ОНФ по Нижегородской области Алексей Алехин размышляет о создании в Нижегородской области регионального совета. На прошлой неделе губернатор утвердил его персональный состав. Насколько полезен ещё один административный орган и что нового и полезного он может принести жителям региона? 

Аналогичные вопросы задавали депутаты Законодательного собрания в мае, когда рассматривали соответствующий законопроект. Давайте рассмотрим создание Совета с различных точек зрения.  

Стоит отметить, что создание регионального совета – логическое продолжение сразу нескольких линий. Первая – создание Госсовета Президентом Российской Федерации. К его функциям относятся, в том числе, вопросы, касающиеся согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти. Рассмотрение инициатив и проблем регионов, получение обратной связи не от каждого региона в отдельности, а коллегиально – важно для получения объективной картины происходящего и выработки оптимальных управленческих решений руководством страны. На региональном уровне важно слышать голос муниципалитетов. Регионы неоднородны по уровню вклада в федеральный бюджет, по областям специализации, по приоритетным направлениям развития. Аналогичная неоднородность есть и на уровне муниципалитетов. Важно, чтобы голос небольших и небогатых не терялся на уровне голосов муниципалитетов, имеющих больший вес. 

Народный фронт получает большое количество обращений от жителей Нижегородской области. Кроме того, с 2019 года ОНФ отвечает за координацию отработки обращений, поступающих на прямую линию Президента. Можно с уверенностью сказать, что решение многих проблем относится к полномочиям муниципальных властей, но зависит от поступления регионального и федерального финансирования. Это и вопросы доступности медицинской помощи, и водоснабжение, и отопление, и многие другие, от которых зависит не только ежедневный комфорт, но и сама возможность проживания на конкретной территории. А территория в данном случае не просто дом или место работы – это родные места, где надо сохранять молодежь, откуда не смогут и не захотят уехать пожилые.  Хочется верить, что создание регионального совета поможет более взвешенно решать и муниципальные проблемы, и задачи перспективного развития.  

Второе направление, логичным продолжением которого является создание регионального совета - обучение муниципальных команд в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Такое обучение направлено не только на получение новых компетенций, но и на развитие межмуниципального сотрудничества, на расширение горизонта восприятия конкретного муниципального служащего. Межмуниципальное взаимодействие важно для развития туризма. Парадоксальная и неестественная ситуация, когда люди лучше знают достопримечательности Турции, чем соседнего района. Но и безотносительно возможности далеких путешествий – Нижегородская земля настолько богата самобытными местами и интересными людьми, что поездки в соседний район могут и должны стать одним из направлений развития туризма. Такие проекты, к счастью, уже есть, но в этом направлении точно есть к чему стремиться.  

Межмуниципальное взаимодействие важно для развития предпринимательства. К сожалению, периодически встречаются ситуации, когда предприниматели одного муниципалитета не знают о производственных возможностях соседей. В новых экономических условиях и импортозамещение, и развитие новых производственных цепочек, и кооперация приобретают особое значение. 

Коллегиальное исполнение социальных и образовательных проектов, развитие местных молодежных инициатив – всё это может быть более успешным в случае эффективной деятельности регионального совета. Стоит надеяться, что под личным контролем губернатора новый орган не сможет быть неэффективным. А включение общественности в президиум поможет контролировать и поднимать действительно важные для нижегородцев вопросы. 

Муниципальная тема – Большое Козино, как пример взаимодействия гражданского общества и власти. 

Эксперт "Минин – центра", Вячеслав Гуськов отмечает, что рабочий поселок Большое Козино Балахнинского района, вновь стал локацией различных интересов. Удачное географическое расположение – близость к столице региона, транспортные возможности, огромный лесной массив делают притягательными этот пригород Нижнего Новгорода для реализации разноплановых проектов.  

После снятия с повестки строительства части дороги Северного обхода через поселок возник риск сдачи ближайшего лесного массива в аренду. Местные жители, совет ветеранов и активисты физкультурно - спортивной группы лыжников справедливо предположили, что частная компания под предлогом строительства  лыжероллерной трассы, используя лазейки в новой редакции Лесного кодекса планирует строительство капитальных сооружений, как то: коттеджей и загородных клубов.   

Роллерная трасса в лесу невозможна по причине необходимости асфальтирования трассы, что противоречит Лесному кодексу.  

Возможное же строительство жилья или корпусов для коллективного отдыха на данном участке леса связано с удорожанием, обусловленным выравниванием рельефа сложного ландшафта со значительными перепадами высот. Есть большая вероятность, что непредвиденные расходы остановят строительство на начальной стадии. В итоге жители Нижнего Новгорода и Большого Козино, вместо наезженной годами трассы и рекреационной зоны могли бы получить развороченный лес.   

Пример поселка Большое Козино с переносом участка Северного обхода, отказ Министерства лесного хозяйства и объектов животного мира  Нижегородской области в заявке на аренду участка леса, поддержанные муниципальным руководством Балахнинского района, показывают эффективность  сотрудничества общественности с региональными и муниципальными властями.   

Особенно хочется отметить министра лесного хозяйства и нового главу  Балахнинского района, которые не только поддержали отказ в передаче леса в аренду частной компании, но и занимается совместным поиском решения с лыжниками - активистами варианта стабильного будущего лыжной трассы, трассы спортивного ориентирования, зоны отдыха горожан и легких областного центра.  

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Теги:
Армия Балахнинский район Правительство Нижегородской области
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