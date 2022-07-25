Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 29 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Политика
29 июля 2022 15:53  [45] Утвержден состав Регионального совета Нижегородской области
29 июля 2022 12:11  [204] Андрей Чертков еще не сложил полномочия главы МСУ Кстовского района
28 июля 2022 18:01  [325] Кандидатуры в Общественную палату Дзержинска рассмотрели в Гордуме
28 июля 2022 13:52  [446] Заксобрание Нижегородской области одобрило назначение трех новых зампредов правительства региона
28 июля 2022 13:30  [258] Константин Костин: "Единый день голосования 2022 – это экзамен на устойчивость отечественной политической системы"
27 июля 2022 14:07  [351] Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным"
27 июля 2022 13:59  [620] Александр Симагин возглавит департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода
27 июля 2022 10:46  [358] Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода
26 июля 2022 18:40  [371] Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов Нижегородской области
26 июля 2022 16:58  [351] Депутат Госдумы от "Единой России" Артем Кавинов проверил реализацию партийных проектов в Варнавинском районе
Политика

Утвержден состав Регионального совета Нижегородской области

29 июля 2022 15:53  [45] Политика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил состав Регионального совета Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в Регсовет вошли 74 представителя органов МСУ Нижегородской области, органов исполнительной и законодательной ветвей власти региона и общественности. 

Как отметил Глеб Никитин, новая структура позволит эффективно и быстро консолидировать силы вокруг решения наиболее острых вопросов областного развития, а также расставить правильные приоритеты по направлениям социально-экономического развития региона в интересах жителей.

В Президиум Регионального совета вошли 7 человек: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, замгубернатора Андрей Гнеушев, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, первый заместитель председателя Заксобрания Ольга Щетинина, сопредседатель регионального штаба ОНФ в регионе Елена Ленина, мэр Арзамаса Александр Щелоков, председатель Земского собрания Большеболдинского района Владимир Кочетов.

Также при необходимости в деятельность Регионального совета могут быть вовлечены представители политических партий, федеральных органов государственной власти, ученого и экспертного сообщества, иных органов и организаций. 

В Регсовете создано 8 профильных комиссий:

1) комиссия по вопросам культуры, туризма и спорта (председатель - глава МСУ Городецкого муниципального района Александр Мудров);

2) комиссия по вопросам здравоохранения, образования, молодежной и социальной политики (председатель - глава МСУ г.о.г. Шахунья Роман Кошелев);

3) комиссия по бюджетному планированию, инвестиционной политике и развитию предпринимательства (председатель - глава города Дзержинска Иван Носков);

4) комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде (председатель - глава МСУ Сергачского муниципального района Олег Радаев);

5) комиссия по вопросам транспорта и дорожного хозяйства (председатель - глава МСУ Павловского муниципального округа Алексей Кириллов);

6) комиссия по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий (председатель - глава МСУ Дальнеконстантиновского муниципального района Владимир Варнаков);

7) комиссия по вопросам экологии и природопользования (председатель - глава МСУ г.о г. Первомайск Елена Лебеднова);

8) комиссия по развитию местного самоуправления (председатель - мэр Арзамаса Александр Щелоков).

Комиссии уже приступили к работе. При необходимости могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.

Напомним, что в мае текущего года Глеб Никитин внес в Заксобрание проект закона "О региональном совете Нижегородской области". Он был принят депутатами на заседании 26 мая.

Кроме того, Глеб Никитин в начале июля внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области. Заксобрание региона уже одобрило назначение трех новых зампредов правительства региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph