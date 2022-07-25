Утвержден состав Регионального совета Нижегородской области Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил состав Регионального совета Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в Регсовет вошли 74 представителя органов МСУ Нижегородской области, органов исполнительной и законодательной ветвей власти региона и общественности.

Как отметил Глеб Никитин, новая структура позволит эффективно и быстро консолидировать силы вокруг решения наиболее острых вопросов областного развития, а также расставить правильные приоритеты по направлениям социально-экономического развития региона в интересах жителей.

В Президиум Регионального совета вошли 7 человек: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, замгубернатора Андрей Гнеушев, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, первый заместитель председателя Заксобрания Ольга Щетинина, сопредседатель регионального штаба ОНФ в регионе Елена Ленина, мэр Арзамаса Александр Щелоков, председатель Земского собрания Большеболдинского района Владимир Кочетов.

Также при необходимости в деятельность Регионального совета могут быть вовлечены представители политических партий, федеральных органов государственной власти, ученого и экспертного сообщества, иных органов и организаций.

В Регсовете создано 8 профильных комиссий:

1) комиссия по вопросам культуры, туризма и спорта (председатель - глава МСУ Городецкого муниципального района Александр Мудров);

2) комиссия по вопросам здравоохранения, образования, молодежной и социальной политики (председатель - глава МСУ г.о.г. Шахунья Роман Кошелев);

3) комиссия по бюджетному планированию, инвестиционной политике и развитию предпринимательства (председатель - глава города Дзержинска Иван Носков);

4) комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде (председатель - глава МСУ Сергачского муниципального района Олег Радаев);

5) комиссия по вопросам транспорта и дорожного хозяйства (председатель - глава МСУ Павловского муниципального округа Алексей Кириллов);

6) комиссия по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий (председатель - глава МСУ Дальнеконстантиновского муниципального района Владимир Варнаков);

7) комиссия по вопросам экологии и природопользования (председатель - глава МСУ г.о г. Первомайск Елена Лебеднова);

8) комиссия по развитию местного самоуправления (председатель - мэр Арзамаса Александр Щелоков).

Комиссии уже приступили к работе. При необходимости могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.

Напомним, что в мае текущего года Глеб Никитин внес в Заксобрание проект закона "О региональном совете Нижегородской области". Он был принят депутатами на заседании 26 мая.

Кроме того, Глеб Никитин в начале июля внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области. Заксобрание региона уже одобрило назначение трех новых зампредов правительства региона.