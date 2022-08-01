Фото предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области
Фуру тушили на федеральной трассе в Нижегородской области.
По информации регионального ГУ МЧС России, тревожный сигнал поступил 6 августа в 08:15.
На 403 км трассы М-7 загорелась фура. Пожар ликвидировали 25 человек личного состава, было задействовано 7 единиц техники.
В результате ЧП никто не пострадал.
В качестве вероятной причины возгорания называется неосторожное обращение с огнем.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме на ул. Героя Смирнова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Есть сведения, что в результате ЧП погиб мужчина 1989 г.р.
В настоящее время устанавливается причина случившегося.
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