Фото предоставлено пресс-службой мэрии
Заявки на конкурс "Лучшие гиды Нижнего Новгорода" будут приниматься до 31 августа.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять на видео экскурсию продолжительностью две минуты. Далее требуется заполнить форму заявки на сайте: https://www.excurs52.com/best и прикрепить ссылку на видео.
Участники имеют право представить на конкурс несколько роликов в пяти номинациях.
Как сообщает Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков, победители конкурса будут определены в период с 1 по 30 сентября 2022 года.
Председателем жюри конкурса является министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Задать вопросы организаторам можно по электронной почте: excurs52@gmail.com или по телефону: +7 910 381 43 53.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Городец получат федеральные средства на создание единого туристического кода.
На конкурс в этом году поступило 85 заявок от 56 субъектов Российской Федерации. Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса.
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