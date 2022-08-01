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Общество

Заявки на конкурс "Лучшие гиды Нижнего Новгорода" будут приниматься до 31 августа

07 августа 2022 10:32  [129] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Заявки на конкурс "Лучшие гиды Нижнего Новгорода" будут приниматься до 31 августа.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять на видео экскурсию продолжительностью две минуты. Далее требуется заполнить форму заявки на сайте: https://www.excurs52.com/best и прикрепить ссылку на видео.

Участники имеют право представить на конкурс несколько роликов в пяти номинациях.

Как сообщает Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков, победители конкурса будут определены в период с 1 по 30 сентября 2022 года.
Председателем жюри конкурса является министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Задать вопросы организаторам можно по электронной почте: excurs52@gmail.com или по телефону: +7 910 381 43 53.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Городец получат федеральные средства на создание единого туристического кода.

На конкурс в этом году поступило 85 заявок от 56 субъектов Российской Федерации. Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса.

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Теги:
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