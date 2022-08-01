"Дизайн-выходные" пройдут в Выксе 13-14 августа

Всероссийский образовательный проект "Дизайн-выходные" пройдет в Выксе 13 - 14 августа.
Как сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области, темой конференции станет "Дизайн в городе".
Ведущие специалисты дизайн-индустрии страны на своих лекциях обсудят брендинг городских проектов и самих городов, дизайн-код, навигацию и шрифты в городской среде.
По информации организаторов, проект принципиально некоммерческий: лекторы не получают оплату, а слушателям не надо покупать билеты.
Для участия в мероприятии требуется регистрация на сайте: http://designweekend.ru/vyksa.
Ранее сообщалось, что почти 350 млн рублей выделено Нижнему Новгороду и Городцу на обустройство туристических центров городов.
Единый архитектурный и дизайн-код на этих территориях планируется внедрить в 2023 году.
Также для реализации проектов будут привлечены средства областного бюджета и внебюджетные средства.
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