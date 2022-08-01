Нижегородский минград в сентябре представит документацию по новым школе и детсаду на Мещере Общество

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минград представит в сентябре документацию для размещения новой школы и детского сада в 5-м микрорайоне Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, размещение новых объектов социальной инфраструктуры позволит избавиться от дефицита мест в образовательных учреждениях на Мещере.

Как пояснили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, после анализа ситуации совместно с администрацией Нижнего Новгорода было принято решение разместить в районе домов 12а, 12б и 18 по улице Пролетарской не только новый детский сад, но и школу. "Территория позволяет построить детский сад примерно на 200 мест и школу ориентировочно на 800 мест. Окончательные параметры вместимости будут определены при разработке документации", - добавили в минграде региона.

Ранее сообщалось, что школу на 800 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.