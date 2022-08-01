Евгений Люлин: "Главное богатство Нижнего Новгорода - его люди" Политика

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Нижнего Новгорода!

Наш древний и прекрасный город поражает воображение своей историей, своим расположением на слиянии двух великих рек, своим уникальным местом в судьбе России. Главное богатство Нижнего – его люди: добрые, сердечные, неизменно открытые для всего нового, верящие в свои собственные силы, желающие и умеющие созидать свое будущее", - сказал Евгений Люлин.

"Для нас с вами Нижний навсегда останется родным и любимым городом детства и юности, городом сбывшихся надежд. Сегодня он быстро меняется: появляются комфортные общественные пространства, формируется новая креативная городская среда. При этом бережно сохраняется особый дух и облик "старого Нижнего", наша бесценная нижегородская старина.

В прошлом году Нижний Новгород отметил 800-летие. Эта дата стала началом отсчета нового периода его истории. Передовой, динамичный, высокотехнологичный Нижний XXI века должен стать гордостью России, движущей силой ее развития, источником научных и производственных достижений. Решение этой амбициозной задачи нам по силам!

Искренне желаю каждому нижегородцу всего самого наилучшего! Здоровья! Счастья! Успехов в труде на благо родного города! Стабильности и благополучия вашим семьям!", - говорится в тексте поздравления.