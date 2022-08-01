День памяти Макария Желтоводского отметили в Нижегородской области Общество

Фото пресс-служба Нижегородской епархии

НИА "Нижний Новгород"

Торжества ко дню памяти преподобного Макария Желтоводского прошли в Лысковском районе Нижегородской области.

Как сообщили в Нижегородской епархии, праздничную Божественную литургию в Троицком соборе Макарьевского монастыря возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Некогда преподобный Макарий основал на этом месте святую обитель, в которой воссияла особая благодать Божия. Прошли века с тех пор, как возносил здесь свои молитвы великий подвижник, а люди вновь и вновь притекают в монастырь, испрашивая помощи преподобного. Взирая на пример жизни святого Макария Желтоводского и Унженского, мы стремимся подражать ему, всеми силами стараясь стяжать те добродетели, что были присущи этому великому светильнику веры: милосердие, воздержание, долготерпение", — сказал владыка Георгий.

После Божественной литургии был совершен крестный ход вокруг стен монастыря.

Ранее сообщалось, что торжества по случаю дней памяти Серафима Саровского прошли в Дивееве.