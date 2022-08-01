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Происшествия

Супружеская пара организовала наркопритон в Советском районе Нижнего Новгорода

08 августа 2022 12:37  [102] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Супружеская пара организовала наркопритон в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ранее судимая 35-летняя женщина и 36-летний мужчина предоставляли свое жилье на улице Звенигородская гражданам как место для употребления наркотических средств. При обыске были обнаружены самодельные приспособления для потребления запрещенных веществ. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 232 ч.2 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

Установлено, что супруги в момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее сообщалось, что наркодилеров с 20 кг "синтетики" задержали в Нижнем Новгороде.

Также напомним, лабораторию по изготовлению наркотиков кустарным способом обнаружили в Сормовском районе областного центра в частном доме. В ходе обыска в доме было обнаружено свыше 11,5 кг синтетического наркотика, химические реактивы и оборудование.

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Теги:
МВД Наркотики
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