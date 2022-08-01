Водитель лодки госпитализирован после столкновения с другим судном в районе Кстово Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водитель лодки госпитализирован после столкновения с другим судном в районе Кстово. Об этом сообщили в центральном межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

Согласно информации, 5 августа около 17:30 на 935 км реки Волга, в районе Кстово 48-летний водитель алюминиевого катера "WINBOAT 47" столкнулся с лодкой ПВХ "Фрегат" под управлением 66-летнего жителя Нижнего Новгорода.

Находившийся в надувной лодке мужчина в результате происшествия получил различные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы им. Семашко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 ч. 1.1 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

Следователи устанавливают все причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель катера погиб при столкновении с баржей рядом с селом Макарьево.