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Общество

"Школа 800" в Верхних Печёрах обзавелась вывеской на фасаде

08 августа 2022 14:19  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На фасаде здания "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печёры уже появилась вывеска. Она размещена со стороны центрального входа в образовательное учреждение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили местные жители.

При этом по периметру школы активно ведутся строительные работы: рабочие занимаются облицовкой фасада, производят остекление атриума, а также монтируют ступени на обзорной площадке по внешнему полукругу здания. Параллельно внутри школы ведутся отделочные работы и обустраиваются классы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, готовность этого корпуса на настоящий момент составляет 95%. 

Ранее министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах не откроется к началу нового учебного года.

В облправительстве подчеркнули, что срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определить только после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером, и именно он отвечает за сроки. 

Напомним, что правительство Нижегородской области ведёт претензионную работу с концессионером "Школы 800". 

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Теги:
школа 800 Школы
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