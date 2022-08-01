"Школа 800" в Верхних Печёрах обзавелась вывеской на фасаде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На фасаде здания "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печёры уже появилась вывеска. Она размещена со стороны центрального входа в образовательное учреждение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили местные жители.

При этом по периметру школы активно ведутся строительные работы: рабочие занимаются облицовкой фасада, производят остекление атриума, а также монтируют ступени на обзорной площадке по внешнему полукругу здания. Параллельно внутри школы ведутся отделочные работы и обустраиваются классы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, готовность этого корпуса на настоящий момент составляет 95%.

Ранее министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах не откроется к началу нового учебного года.

В облправительстве подчеркнули, что срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определить только после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером, и именно он отвечает за сроки.

Напомним, что правительство Нижегородской области ведёт претензионную работу с концессионером "Школы 800".