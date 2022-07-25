Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года Общество

Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года. Об этом заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в интервью ГТРК "Нижний Новгород".

Согласно информации, в настоящее время продолжается строительство здания. Изначально работы должны были завершиться в конце июля, однако теперь объект будет достроен не раньше августа.

После завершения строительства корпус "Школы 800" должен получить лицензию, что, по словам Ольги Петровой, займет 1,5-2 месяца.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области ведет претензионную работу с концессионером "Школы 800". По данным на май готовность корпуса в Верхних Печерах составляла 95%.

Также напомним , что "Школа 800" в Нижнем Новгороде в 2022 году начнет работу в формате неполной загрузки.