Стройплощадка Школы 800 в Верхних Печёрах
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Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года. Об этом заявила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в интервью ГТРК "Нижний Новгород".
Согласно информации, в настоящее время продолжается строительство здания. Изначально работы должны были завершиться в конце июля, однако теперь объект будет достроен не раньше августа.
После завершения строительства корпус "Школы 800" должен получить лицензию, что, по словам Ольги Петровой, займет 1,5-2 месяца.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области ведет претензионную работу с концессионером "Школы 800". По данным на май готовность корпуса в Верхних Печерах составляла 95%.
Также напомним , что "Школа 800" в Нижнем Новгороде в 2022 году начнет работу в формате неполной загрузки.
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