Форум добровольцев ПФО и УрФО состоялся в Нижнем Новгороде Общество

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Окружной форум добровольцев Приволжского и Уральского федеральных округов в Нижнем Новгороде собрал более 400 волонтеров из 20 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Участники мероприятия обсудили основные тренды современного добровольчества: социальное волонтерство, семейное добровольчество и партнерство государства, бизнеса и НКО.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, волонтерское движение региона насчитывает почти 140 тысяч человек.

"Добровольчество будет развиваться, придет время, когда мы задумаемся: "А что будет дальше? Каким я буду? Каким станет добровольческое движение?". Круг этих неравнодушных людей будет расти – только потому, что вы этого хотите, и я вас прошу не переставать этого хотеть, чтобы люди вокруг вас – в социальных сетях, группах – чувствовали ваше присутствие, чтобы вы не отошли в сторону перед трудностями. Не изменяйте себе: иногда может быть очень тяжело, но если не вы, то никто. Никто не сможет так мобилизовать себя, чтобы быстро протянуть руку помощи", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.



Участники форума также обменялись опытом и лучшими волонтерскими практиками, совместно совершили добрые дела. Например, ребята помогали в уборке вольеров в приюте для животных, а также зачищали от старой краски фасад дома, на котором в этом году ведутся работы в рамках фестиваля "Том Сойер Фест".



Руководитель трека "Росмолодежь.Добро"Анна Захматова поблагодарила Нижегородскую область за прием. Она отметила, что окружные форумы добровольцев стали площадкой диалога среди организаторов волонтерской деятельности в регионах и местом знакомств, социального взаимодействия молодежи.

Ранее сообщалось, что волонтеры “Том Сойер Фест” восстановят старинный дом в Арзамасе.