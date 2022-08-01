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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Арзамасском районе

08 августа 2022 16:03  [109] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Арзамасском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 7 августа в 19:55 на 106 км автодороги Нижний Новгород - Арзамас - Саранск столкнулись автомобили ВАЗ 21120 и грузовик Scania.

Как рассказали в МВД, 33-летняя водитель отечественного хетчбэка выезжала на автостраду по второстепенной дороге со стороны села Вад и не уступила преимущество в движении большегрузу, который двигался по главной дороге. 

В результате ДТП погибла водитель ВАЗа и ее 65-летний пассажир. 61-летний водитель большегруза получил ушибы височный части головы и бедра, а его 19-летний пассажир был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, тупой травмой грудной клетки, живота, таза и переломом обеих костей левой голени со смещением.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе.

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Теги:
Арзамасский район ДТП
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