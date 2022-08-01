Фото:
Массовая авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла на Кстовской объездной 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло в 12:10 на 7 км автодороги "Обход Кстовского района".
52-летний водитель грузовика Scania не выбрал безопасную дистанцию и cтолкнулся с впереди идущим пассажирским Ford Transit. От удара микроавтобус отлетел в попутный тягач Volvo.
В результате автоаварии все три автомобиля получили механические повреждения. Кроме этого, водитель и пассажир микроавтобуса получили различные травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и два пострадали в ДТП с участием ВАЗ 21120 и грузовика в Арзамасском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+