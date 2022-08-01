Авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла на Кстовской объездной Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Массовая авария с участием двух большегрузов и микроавтобуса произошла на Кстовской объездной 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло в 12:10 на 7 км автодороги "Обход Кстовского района".

52-летний водитель грузовика Scania не выбрал безопасную дистанцию и cтолкнулся с впереди идущим пассажирским Ford Transit. От удара микроавтобус отлетел в попутный тягач Volvo.

В результате автоаварии все три автомобиля получили механические повреждения. Кроме этого, водитель и пассажир микроавтобуса получили различные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и два пострадали в ДТП с участием ВАЗ 21120 и грузовика в Арзамасском районе.