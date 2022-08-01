Уже 39 самозанятых нижегородцев стали победителями бизнес-игр в рамках проекта "Займись делом" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже 39 самозанятых жителей Нижегородской области стали победителями бизнес-игр, которые проводились в рамках проекта "Займись делом" в 13 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Напомним, проект нижегородского Минпрома "Займись делом" получил премию за лучшую практику поддержки самозанятых. Проект реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В регионе его реализует АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области".

Это комплексная программа для самозанятых, предусматривающая обучающие мероприятия об основах предпринимательской деятельности, особенностях налогового режима для самозанятых.

После обучения самозанятые приняли участие в бизнес-играх, которые прошли на базе филиалов центра "Мой бизнес" в Ардатове, Арзамасе, Балахне, на Бору, в Выксе, Городце, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Сергаче, Семенове, Павлове, на Ваду и в Первомайске.

Под руководством опытных экспертов участники разрабатывали свой бизнес-план, а финале обучения проводился конкурс проектов, победители которого в качестве награды получили сертификаты на продвижение в интернете. Это позволит начинающим предпринимателям не только реализовать свои идеи, но и уверенно развивать их в дальнейшем.

Как рассказал глава регионального Минпрома Максим Черкасов, в каждом районе было выбрано по три победителя.

Члены жюри оценивали актуальность, степень проработки идеи и социально-экономическую значимость проекта при реализации. Победители представили проекты по обучению детей английскому языку, производству товаров для животных, пошиву одежды для людей с особенностями здоровья.

Списки победителей и их проекты можно посмотреть по ссылке.

Как добавили в областном правительстве, до середины августа бизнес-игры пройдут ещё в 12 районах Нижегородской области. До конца года всем победителям будут оказаны соответствующие занятому месту услуги по продвижению.