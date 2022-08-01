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Ростуризм окажет финансовую поддержку региональным событийным мероприятиям

08 августа 2022 17:59  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ростуризм окажет финансовую поддержку региональным событийным мероприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" стартовал прием заявок от регионов на субсидирование массовых мероприятий в 2023 году. Заявки будут приниматься до 15 августа включительно.

Софинансирование смогут получить культурно-зрелищные, гастрономические и спортивные мероприятия, которые, по плану, должно посетить не менее 10 тыс. человек, а вход на них должен быть бесплатным.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, новая мера поддержки будет предоставляться в формате софинансирования, то есть не менее 30% стоимости проекта должно оплачиваться из внебюджетных источников.

Для мероприятий, рассчитанных на 10-25 тыс. человек, максимальная субсидия составит 50 млн рублей, а для мероприятий с планируемым количеством зрителей более 25 тыс. максимальный размер субсидии составит 100 млн рублей.

На эти средства можно будет организовать площадку для проведения мероприятия, оснастить ее необходимым оборудованием, разработать креативную концепцию и наполнение, пригласить хедлайнера, организовать рекламную кампанию события в СМИ и проч.

С правилами предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылке

Ранее сообщалось, что почти 350 млн рублей выделено Нижнему Новгороду и Городцу на обустройство туристических центров городов.

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Теги:
Туризм Фестиваль
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