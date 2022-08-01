Сбежавшую из дома два месяца назад 15-летнюю борчанку нашли в Нижнем Новгороде Общество

Ориентировка на пропавшую Фото: vk.com/psg.bor152

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома на Бору 2 месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Согласно информации, сообщение о пропаже 15-летнего подростка поступило в дежурную часть районного отдела полиции Бора 4 июня. Девочка проживала с мамой.

От родителей девочки сотрудники ОВД узнали, что ранее она неоднократно уходила из дома, но всегда возвращалась и поддерживала связь с родственниками.

В этот раз юная борчанка сообщила матери, что возвращаться не намерена и будет жить в Нижнем Новгороде.

Два месяца сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, так как никто из знакомых не знал, где она может проживать.

8 августа полицейским удалось установить местонахождение пропавшей: она была найдена в областном центре - в доме приятельницы на ул.Генкиной.

Несовершеннолетнюю передали родителям. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, подчеркнули в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч человек пропали без вести в Нижегородской области с начала года.