Сбежавшую из дома два месяца назад 15-летнюю борчанку нашли в Нижнем Новгороде

Ориентировка на пропавшую
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Сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома на Бору 2 месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
Согласно информации, сообщение о пропаже 15-летнего подростка поступило в дежурную часть районного отдела полиции Бора 4 июня. Девочка проживала с мамой.
От родителей девочки сотрудники ОВД узнали, что ранее она неоднократно уходила из дома, но всегда возвращалась и поддерживала связь с родственниками.
В этот раз юная борчанка сообщила матери, что возвращаться не намерена и будет жить в Нижнем Новгороде.
Два месяца сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, так как никто из знакомых не знал, где она может проживать.
8 августа полицейским удалось установить местонахождение пропавшей: она была найдена в областном центре - в доме приятельницы на ул.Генкиной.
Несовершеннолетнюю передали родителям. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, подчеркнули в ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что более 4 тысяч человек пропали без вести в Нижегородской области с начала года.
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