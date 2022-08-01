Нижегородцев предупредили о сильных ливнях 9 августа

НИА "Нижний Новгород"
Жителей Нижнего Новгорода и районов области предупредили о сильных ливнях с грозами и градом 9 августа.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, неблагоприятная погода сохранится на территории региона днем и ночью 10 августа.
В связи с этим возможны нарушения в системе ЖКХ, локальные подтопления, сбои в работе городского транспорта. Также не исключаются оползневые процессы, затопления дорог, размывы насыпи полотна железной дороги.
В ведомстве порекомендовали сегодня воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Ранее сообщалось, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 18 июля.
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