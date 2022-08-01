Нижегородцев предупредили о сильных ливнях 9 августа Общество

НИА "Нижний Новгород"

Жителей Нижнего Новгорода и районов области предупредили о сильных ливнях с грозами и градом 9 августа.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, неблагоприятная погода сохранится на территории региона днем и ночью 10 августа.

В связи с этим возможны нарушения в системе ЖКХ, локальные подтопления, сбои в работе городского транспорта. Также не исключаются оползневые процессы, затопления дорог, размывы насыпи полотна железной дороги.

В ведомстве порекомендовали сегодня воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Ранее сообщалось, что почти 50% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде 18 июля.