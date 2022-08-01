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Происшествия

Пропавшая накануне 11-летняя девочка найдена утонувшей в Володарском районе

09 августа 2022 11:25  [26] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Вечером 8 августа в Володарске был объявлен сбор на поиск пропавшей 11-летней девочки: днём она уехала на велосипеде из дома и не вернулась.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в 21:22 поступило сообщение о том, что личные вещи ребёнка были найдены на берегу местного озера Малибу.

9 августа в 4:08 утра водолазы достали тело девочки из водоёма.

На место происшествия выехали следователи СО по Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.

По предварительным информации, 8 августа компания детей пришла на озеро без сопровождения взрослых. При купании девочка утонула.

При осмотре тела ребенка сотрудники СК следов насильственной смерти не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Теги:
Дети пропавшие Утонувшие
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