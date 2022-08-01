Росприроднадзор назвал главных загрязнителей Волги в Нижегородской области Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Инспекторы Управления Росприроднадзора по Нижегородской области проводят обследования акватории Волги в рамках реализации проекта "Народная карта".

Как рассказали в ведомстве, с начала года на территории Нижегородской области было проведено 16 рейдов в местах, где расположены потенциальные источники загрязнения реки.

Так, были обследованы затоны Сормовский, Калининский, Работки; акватории в районе причальной стенки бумажного комбината "Волга", нефтеналивного причала "Лукойл", место впадения реки Кудьмы в Волгу, район выпуска сточных вод Сормовской ТЭЦ и других крупных промпредприятий.

В ходе каждого выезда инспекторы делали отборы проб воды в нескольких точках и впоследствии проверяли на содержание в ней вредных веществ - нефтепродуктов, цинка, меди, фенолов, фосфатов и т.д. Кроме того, в лабораторию для исследования направлялись и донные отложения.

Согласно информации, превышения предельно-допустимой концентрации по загрязняющим веществам были установлены в районе Балахнинского бумкомбината, в районе выпуска с очистных сооружений Балахны и у причальной стенки "Лукойл" в Кстовском районе.

В адрес АО "Волга", ООО "Биотехсервис" и ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных экологических норм и требований.

Как добавили в ведомстве, до конца года запланированы обследования ещё ряда контрольных точек реки. По итогам данной работы все они будут нанесены на так называемую "Народную экологическую карту РФ".

Аналогичная работа проводится во всех регионах протекания Волги и других крупных российских рек, а также в районе побережья Цемесской бухты Чёрного моря и Каспийского моря в Республике Дагестан.

"Народная карта" позволит увидеть общую картину экологического состояния рек и морей, степень их загрязнённости, а также продемонстрирует основных нарушителей природоохранного законодательства.

В дальнейшем карта станет основой для принятия управленческих решений, направленных на снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, отметили в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что более 200 млн рублей заплатили нижегородские предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году.