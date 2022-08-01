Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Прогноз погоды на август
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 9 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
09 августа 2022 14:33  [18] Проблемный ЖК "Квартал Европейский" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года
09 августа 2022 13:47  [62] Сливы и нектарины со щитовкой обнаружили на таможенном складе в Дзержинске
09 августа 2022 13:07  [110] Росприроднадзор назвал главных загрязнителей Волги в Нижегородской области
09 августа 2022 12:27  [169] Восемь электричек задерживаются в Нижегородской области 9 августа по техническим причинам
09 августа 2022 12:16  [119] Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в лагере "Солнечный" в Городецком районе
09 августа 2022 12:10  [130] Дополнительную технику для откачки воды направили в районы Нижнего Новгорода
09 августа 2022 11:50  [117] "Поезда здоровья" в 2022 году посетили более 300 населенных пунктов в Нижегородской области
09 августа 2022 11:46  [158] Иван Носков ответил на высказывание футбольного комментатора о грязном Дзержинске
09 августа 2022 11:12  [181] ОКН "Дом Зарембы" в Нижегородском районе будет изъят у собственника и реставрирован
09 августа 2022 10:50  [128] Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлен до 17 августа
Общество

Сливы и нектарины со щитовкой обнаружили на таможенном складе в Дзержинске

09 августа 2022 13:47  [62] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Инспекторы управления Россельхознадзора по Нижегородской области произвели досмотр фруктов, ввезённых на территорию РФ из Узбекистана и размещённых на складе временного хранения ООО СВХ "Технопром" в Дзержинске.

Во время досмотра были отобраны образцы винограда, нектаринов и сливы для последующего проведения лабораторных исследований в Нижегородском референтном центре Россельхознадзора.

Согласно информации, при проведении энтомологических исследований на плодах сливы и нектаринов был обнаружен карантинный объект – калифорнийская щитовка.

Как отметили в ведомстве, вероятность проникновения щитовки с плодами оценивается как низкая, поскольку с засыханием кожицы плода щитовка погибает. Импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовки из-за короткого периода жизни личинок (бродяжек) и их ограниченной способности к передвижению

В связи с этим выпуск продукции для продажи был разрешён.

Ранее сообщалось, что почти 12 тонн зараженной черешни обнаружено в Дзержинске.

СПРАВКА:

Калифорнийская щитовка – опасный карантинный вредитель, повреждает около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу. 

Калифорнийская щитовка высасывает сок из стволов, ветвей, листьев и плодов. Вследствие жизнедеятельности насекомого может произойти растрескивание и отмирание коры, летнее опадение листьев, искривление побегов, бурые пятна на плодах в местах повреждений, уменьшение прироста, усыхание некоторых ветвей и даже полная гибель растения. Особенно страдают саженцы и молодые деревья. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор Таможня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph