Сливы и нектарины со щитовкой обнаружили на таможенном складе в Дзержинске Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Инспекторы управления Россельхознадзора по Нижегородской области произвели досмотр фруктов, ввезённых на территорию РФ из Узбекистана и размещённых на складе временного хранения ООО СВХ "Технопром" в Дзержинске.

Во время досмотра были отобраны образцы винограда, нектаринов и сливы для последующего проведения лабораторных исследований в Нижегородском референтном центре Россельхознадзора.

Согласно информации, при проведении энтомологических исследований на плодах сливы и нектаринов был обнаружен карантинный объект – калифорнийская щитовка.

Как отметили в ведомстве, вероятность проникновения щитовки с плодами оценивается как низкая, поскольку с засыханием кожицы плода щитовка погибает. Импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовки из-за короткого периода жизни личинок (бродяжек) и их ограниченной способности к передвижению

В связи с этим выпуск продукции для продажи был разрешён.

Ранее сообщалось, что почти 12 тонн зараженной черешни обнаружено в Дзержинске.

СПРАВКА:

Калифорнийская щитовка – опасный карантинный вредитель, повреждает около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу.

Калифорнийская щитовка высасывает сок из стволов, ветвей, листьев и плодов. Вследствие жизнедеятельности насекомого может произойти растрескивание и отмирание коры, летнее опадение листьев, искривление побегов, бурые пятна на плодах в местах повреждений, уменьшение прироста, усыхание некоторых ветвей и даже полная гибель растения. Особенно страдают саженцы и молодые деревья.