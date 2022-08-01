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Бизнес

Застройщики начали резервировать эскроу-счета в банке "Открытие" для покупателей недвижимости онлайн

09 августа 2022 13:48  [71] Бизнес

Теперь застройщики могут зарезервировать номер счета эскроу за пять минут и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка "Открытие-Бизнес Онлайн". Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

Чтобы зарезервировать счет эскроу для физического лица, застройщик вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк "Открытие-Бизнес Онлайн". Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.

Сервис актуален для всех застройщиков – клиентов банка "Открытие": как кредитующихся, так и тех, кто осуществляет строительство за счет собственных средств.

"Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры", – отметил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента банка "Открытие".

"Резервирование счетов эскроу в интернет-банке стало важным шагом к улучшению сервиса для клиентов нашей компании. "Интеко" резервирует номер счета всего за несколько минут, при этом покупатели недвижимости тратят значительно меньше времени на открытие счета в офисе банка. Мы видим больше довольных клиентов и рады, что благодаря услуге банка "Открытие" мы можем упростить часть обязательных юридических процедур", – прокомментировал Павел Лепиш, директор по продажам "ИНТЕКО".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн". 

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"ИНТЕКО"– один из ведущих российских девелоперов, признанный эксперт отрасли в области комплексного освоения территорий, редевелопмента промзон и урбанистики. Портфель компании насчитывает более 80 реализованных проектов различного класса и назначения общей площадью около 7 млн кв. метров. Построенные компанией объекты были удостоены престижных отраслевых наград и сегодня считаются знаковыми. В 2018 году "ИНТЕКО" перешла под контроль банка непрофильных активов "Траст".

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Теги:
Банки Открытие
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