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Культура и отдых

Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода

09 августа 2022 15:12  [153] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на пресс-конференции 9 августа.

Согласно информации, мероприятия 20 августа пройдут на следующих площадках:

Ленинский район - площадка у кинотеатра "Россия". Хедлайнер - группа "Дискотека авария", выступление которой пройдет с 21:00 до 22:00;

Московский район - ФОК "Юность". Хедлайнер - группа "Город 312", выступит с 21:00 до 22:00;

Советский район - ТРЦ "Жар-птица". Хедлайнер - Ирина Дубцова, выступит с 21:00 до 22:00;

Сормовский район - площадь Буревестника. Хедлайнер - группа "Gayazovs Brothers", выступит с 21:00 до 22:00;

Канавинский район - парк им.1 Мая. Хедлайнер - Трофим, выступит с 21:00 до 22:00;

Приокский район - парк "Швейцария". Хедлайнер - группа "Dabro", выступит с 21:00 до 22:00;

Автозаводский район - площадка напротив главной проходной завода "ГАЗ". Хедлайнер - группа "Чайф", выступит с 20:30 до 21:50;

Нижегородский район - площадь Минина и Пожарского. Хедлайнер - группа "Artik & Asti", выступит с 21:10 до 22:00.

Кроме того, на центральной городской площади 20 августа в 20:00 состоится главное шоу "Нижний Новгород 8.01" .

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Теги:
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