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Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на пресс-конференции 9 августа.
Согласно информации, мероприятия 20 августа пройдут на следующих площадках:
Ленинский район - площадка у кинотеатра "Россия". Хедлайнер - группа "Дискотека авария", выступление которой пройдет с 21:00 до 22:00;
Московский район - ФОК "Юность". Хедлайнер - группа "Город 312", выступит с 21:00 до 22:00;
Советский район - ТРЦ "Жар-птица". Хедлайнер - Ирина Дубцова, выступит с 21:00 до 22:00;
Сормовский район - площадь Буревестника. Хедлайнер - группа "Gayazovs Brothers", выступит с 21:00 до 22:00;
Канавинский район - парк им.1 Мая. Хедлайнер - Трофим, выступит с 21:00 до 22:00;
Приокский район - парк "Швейцария". Хедлайнер - группа "Dabro", выступит с 21:00 до 22:00;
Автозаводский район - площадка напротив главной проходной завода "ГАЗ". Хедлайнер - группа "Чайф", выступит с 20:30 до 21:50;
Нижегородский район - площадь Минина и Пожарского. Хедлайнер - группа "Artik & Asti", выступит с 21:10 до 22:00.Кроме того, на центральной городской площади 20 августа в 20:00 состоится главное шоу "Нижний Новгород 8.01" .
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