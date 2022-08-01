Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на пресс-конференции 9 августа. Согласно информации, мероприятия 20 августа пройдут на следующих площадках: Ленинский район - площадка у кинотеатра "Россия". Хедлайнер - группа "Дискотека авария", выступление которой пройдет с 21:00 до 22:00; Московский район - ФОК "Юность". Хедлайнер - группа "Город 312", выступит с 21:00 до 22:00; Советский район - ТРЦ "Жар-птица". Хедлайнер - Ирина Дубцова, выступит с 21:00 до 22:00; Сормовский район - площадь Буревестника. Хедлайнер - группа "Gayazovs Brothers", выступит с 21:00 до 22:00; Канавинский район - парк им.1 Мая. Хедлайнер - Трофим, выступит с 21:00 до 22:00; Приокский район - парк "Швейцария". Хедлайнер - группа "Dabro", выступит с 21:00 до 22:00; Автозаводский район - площадка напротив главной проходной завода "ГАЗ". Хедлайнер - группа "Чайф", выступит с 20:30 до 21:50; Нижегородский район - площадь Минина и Пожарского. Хедлайнер - группа "Artik & Asti", выступит с 21:10 до 22:00. Кроме того, на центральной городской площади 20 августа в 20:00 состоится Кроме того, на центральной городской площади 20 августа в 20:00 состоится главное шоу "Нижний Новгород 8.01"

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