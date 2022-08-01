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Культура и отдых

Главное шоу ко Дню города "Нижний Новгород 8.01" пройдет на пл. Минина и Пожарского 20 августа

09 августа 2022 15:35  [100] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главное шоу ко Дню города  "Нижний Новгород 8.01" пройдет на пл. Минина и Пожарского 20 августа. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на пресс-конференции 9 августа.

Согласно информации, зрелищная часть программы пройдет с 20:00 до 20:30. Шоу будет отражать развитие и движение Нижнего Новгорода. Экраны и лазеры погрузят нижегородцев в атмосферу цифрового технологического будущего, а контент усилит эффект реалистичности.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в шоу на сцене примут участие более 300 нижегородских артистов. Также будет задействовано более 30 экранов и лазеров, более 100 костюмов и 8 световых кубов.

Кроме того, впервые в Нижнем Новгороде пройдет dj-сет в сопровождении симфонического оркестра.

Шоу будет разделено на несколько этапов: "Пробуждение", "Кино", "Ритм города", "Идентификация", "Воображение", "Признание" и "8.01".

Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню города пройдут во всех районах Нижнего Новгорода.

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Теги:
День города Праздники
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