Четыре золотых медали завоевали нижегородцы на чемпионате России по лёгкой атлетике Спорт

Марина Максимова Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пять медалей завоевали нижегородцы на ПСБ чемпионате России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в городском департаменте физкультуры и спорта.

Соревнования прошли со 2 по 5 августа на стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах, в них приняли участие приняли участие почти 800 легкоатлетов из 70 регионов страны. За четыре дня было разыграно 44 комплекта наград.

На соревнованиях Нижегородскую область представили воспитанники Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1.

В метании молота у мужчин завоевал победу вице-чемпион мирового первенства Валерий Пронкин (77.37). Он занимается под руководством тренера Ивана Коптюха.

Марина Максимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 м (23.13), а в беге на 100 м показала третий результат (11.66). Бегунья тренируется у Сергея Смирнова.

В метании диска лучшими оказались Екатерина Строкова (с результатом 59.56) и Глеб Сидорченко (59.40), воспитанники Михаила и Натальи Садовых.

Чемпионат России по лёгкой атлетике, проходящий при поддержке Промсвязьбанка, являлся отборочным для финала Всероссийской спартакиады по лёгкой атлетике среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике.