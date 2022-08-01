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Культура и отдых

Фестиваль "Да, шеф!" в нижегородском парке "Швейцария" посетило 125 тысяч человек

09 августа 2022 18:00  [84] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фестиваль "Да, шеф!" в нижегородском парке "Швейцария" посетило 125 тысяч человек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, фестиваль проходил в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа.

Согласно информации, фестиваль открылся Парадом вкуса, творчества и достижений Поволжья, в котором приняли участие жители города, друзья мероприятия и сами участники фестиваля в необычных костюмах на тему гастрономии. 

В первый день фестиваля на главной сцене кулинары-любители и профессиональные повара готовили авторские блюда из секретных продуктов. Победителем баттла стал шеф-повар Глеб Левицкий, которому Константин Ивлев вручил половник из серебра с позолотой и звание "Суперкулинара Поволжья".

Завершился первый день фестиваля выступлением Мити Фомина под открытым небом.

Во второй день фестиваля под руководством Константина Ивлева нижегородский шеф-повар Андрей Сулима приготовил самый большой свекольник в России весом 1033 кг. Попробовать летнее блюдо мог каждый желающий. Для рекордного свекольника была подготовлена и самая большая в стране кастрюля на 1420 литров. 

В рамках "Школьной кулинарной битвы" повара школьных столовых и школьники готовили авторские сырники. Первое место заняла команда "Мужская кухня" из Рязанской области, второе место – команда "КБОН" из Саратовской области и третье место – команда "А можно добавки?" из Мордовии. 

Завершился фестиваль гала-вечером в ресторане "Луч 386", во время которого были подведены итоги #ГастросетНижний. Лучшим авторским меню с использованием локальных продуктов был признан гастросет ресторана Bottega Bistro. А победителем в номинации "Выбор народа" стал ресторан Andrea’s. 

Всего за два дня фестиваль посетило 125 тысяч гостей, из которых в первый день было зафиксировано 90 тысяч, а во второй – 35 тысяч человек. 

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Теги:
Парк Швейцария Фестиваль
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