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Культура и отдых

Гигантский свекольник, Дед Мороз и Митя Фомин: объявлена программа фестиваля "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде на 6-7 августа

01 августа 2022 09:48  [125] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Второй гастрономический фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" пройдёт на территории нижегородского парка "Швейцария" 6 и 7 августа. Автор идеи и главный шеф фестиваля - "шеф всея Руси" Константин Ивлев.

Гостей праздника ждут зрелищные кулинарные баттлы, запекание мяса в огненных трансформерах, костюмированное шествие и много вкусной местной еды и локальных продуктов.

Каждый сможет найти себе развлечения и угощения по душе. В дни фестиваля можно будет просто отдохнуть в парке, послушать музыку, опробовать любые из 10 оригинальных фотозон, а также купить сувениры и продукты со всего Поволжья. Так, местные фермерские хозяйства и российские производители представят лучшие продукты, а известные шеф-повара научат готовить из них вкусные и полезные блюда.

Начнётся фестиваль 6 августа в 11:00 с Парада вкуса, творчества и достижений Поволжья - яркого костюмированного шествия участников, партнёров фестиваля и жителей города (заявки на конкурс костюмов ещё принимаются).

С 12:00 на главной сцене стартует живое кулинарное шоу, во время которого 16 участников - кулинары-любители и профессиональные повара - будут готовить авторские блюда из секретных продуктов. Победителя, приготовившего самое вкусное и оригинальное блюдо, определит жюри. Победитель встретится в суперфинале с самим Константином Ивлевым и поборется в том числе за уникальную награду, созданную специально для Фестиваля - половник из серебра.

В 14:00 на площадке “Дым с огнеём” один из лучших пит-мастеров России Роман Гуров начнёт свои мастер-классы, во время которых научит мастерить гриль для дома, покажет, как готовить "грязные" стейки из баранины, говядины и расскажет о культуре барбекю в России.

В 15:00 Константин Ивлев проведёт кулинарный мастер-класс на стенде METRO.

На площадке “Удачный пикник” в 18:00 заработает летний кинотеатр, а с 19:00 на главной сцене стартует музыкальная программа. Завершится первый день фестиваля выступлением известного российского певца Мити Фомина (начало концерта в 19:30).

Во второй день фестиваля 7 августа в 12:00 будет установлен рекорд России на приготовление самого большого Свекольника.

На фестиваль прибудет почётный гость - главный волшебник страны, Дед Мороз из Великого Устюга. В "Швейцарии будет работать его выездная резиденция . В 14:00 Константин Ивлев и Дед Мороз презентуют Всероссийский конкурс на лучшее блюдо для новогоднего стола.

В 15:00 состоится "Школьная кулинарная битва", организованная совместно с "Российским движением школьников". Повара школьных столовых и школьники буду готовить "Завтрак будущего".

Кроме того, в течение двух дней фестиваля на площадке РДШ будет проходить множество активностей: мастер-классы для детей, турниры по кулинарным настольным и компьютерным играм, спортивные состязания и другие развлечения.

Полная программа по площадкам с таймингом размещена по ссылке.

Напомним, до 7 августа известные рестораны города предлагают гостям авторские дегустационные сеты из нескольких блюд - #ГастросетНижний на тему "Локальные продукты Поволжья". Это событие стало прологом к фестивалю "Да, шеф!", который пройдёт 6-7 августа в парке "Швейцария". Стоимость любого сета составляет 1200 рублей.

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Теги:
Парк Швейцария Рестораны Фестиваль
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