Конкурс кулинарного мастерства для воспитанников детских домов прошёл в Нижегородской области Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На базе Нижегородского института пищевых технологий и дизайна состоялся областной этап конкурса "Кулинарное мастерство", в котором приняли участие воспитанники государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкурс организовало Министерство образования Нижегородской области в рамках окружного фестиваля поддержки детских домов и социальной адаптации детей "Вернуть детство".

Как рассказали в ведомстве, в этом году конкурс проходил впервые. Его цель - выявление и поощрение талантливых воспитанников, повышение их интереса к кулинарии, а также профориентационная подготовка и мотивация к дальнейшему профессиональному росту.

В конкурсе приняли участие воспитанники из семи учреждений региона: Богоявленского детского дома, Дзержинского санаторного детского дома, Таремского детского дома, Либежевского детского дома "Кораблик", а также Краснобаковского, Городецкого и Павловского детских домов.

Отмечается, что конкурсанты перед участием в региональном этапе проходили подготовку и отбор в своих учреждениях.

Конкурс включал несколько заданий разного уровня сложности. Так, например, жюри оценивало длину кожуры почищенного яблока, а также процент отходов при чистке картошки. Кроме того, был специальный этап по арбузному карвингу, где оценивались креативность работы, техника нарезки, проработка мелких деталей.

А в качестве домашнего задания ребята готовили пирог. Конкурс завершился совместным чаепитием.

В рамках конкурса для участников также прошли кулинарный мастер-класс от профессионального шеф-повара и профориентационная экскурсия по мастерским Института пищевых технологий и дизайна.

Первое место в конкурсе заняла команда Богоявленского детского дома, второе - команда Таремского детского дома, третье - воспитанники из Павловского санаторного детского дома.

Победителем областного этапа конкурса в номинации "Кулинарный карвинг" стала воспитанница Городецкого детского дома Наталья Кадникова. Она представит Нижегородскую область на окружном этапе фестиваля в Башкортостане в сентябре 2022 года.

СПРАВКА:

Нижегородская область участвует в социально значимом проекте ПФО "Вернуть детство" с 2009 года. Проект объединяет различные конкурсные направления: интеллектуально-развивающую игру "Ума палата", выставку прикладного творчества воспитанников детских домов "МастерОК", гала-концерт детского творчества "Звёзды детства", спартакиаду воспитанников детских домов "Спортивный Олимп Приволжья".

Основные задачи проекта — привлечь максимальное число детей к участию в мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого.