Мошенники похитили у нижегородца почти один миллион рублей Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода лишился миллиона рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

Согласно информации, 32-летний потерпевший зарегистрировался на сайте для получения дохода через инвестиции. Затем нижегородцу позвонил неизвестный, и представился якобы торговым агентом данной площадки.

Мошенник убедил потерпевшего внести 500 тысяч рублей для получения прибыли, а затем еще неоднократно звонил мужчине и требовал дальнейшего перечисления средств.

В итоге потерпевший перевел мошенникам более одного миллиона рублей.

Возбуждено дело, злоумышленников ищут. В полиции напоминают о мерах безопасности в интернете: не следует верить объявлениям о быстром обогащении, также нельзя доверять свои деньги незнакомым людям.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у пенсионерки в Балахне почти 300 тысяч рублей.