Нижегородские аграрии планируют собрать не менее 1,3 млн тонн зерна в 2022 году

НИА "Нижний Новгород"
С начала уборочной кампании в регионе уже собрано около 360 тыс. тонн зерна, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, урожайность зерновых в настоящее время отмечается выше прошлогоднего показателя. Как отметил губернатор, нижегородские аграрии в 2022 году планируют произвести 1,3 млн тонн зерна, что является достаточным для обеспечения потребностей региона.
Заместитель губернатора Андрей Саносян сообщил, что посевная идет в штатном режиме. По его словам, регион еще весной оперативно взял на контроль ситуацию с комплектующими для сельхозтехники иностранного производства. "По подсчетам, у нас ее около 30 процентов. Был сформирован необходимый резерв запчастей, и сейчас вся техника работает в полном объеме. Кроме того, усилили взаимодействие с нашими белорусскими партнерами", - отметил Андрей Саносян.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов рассказал, что уборочные работы начались практически во всех муниципалитетах Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что нижегородские сельхозпроизводители начали уборочную кампанию.
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