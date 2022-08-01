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Культура и отдых

Изменение репертуара, гастроли и режиссёрские лаборатории: Нижегородский театр драмы начал подготовку к 225-му сезону

10 августа 2022 12:10  [129] Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Коллектив театра Нижегородского театра драмы им. Горького 9 августа собрался после отпуска и обсудил планы на новый рабочий сезон, который откроется 7 сентября.

Как поделились в пресс-службе театра, новый сезон обещает быть плодотворным и разнообразным. Так, запланированы гастроли, режиссёрские лаборатории, юбилейные празднования и целых четыре премьеры.

Директор театра Борис Кайнов поздравил труппу с началом работы. Он сообщил, что рабочий график начнётся с репетиций спектакля "Твоя Катя". А 225-й юбилейный сезон откроется 7 сентября премьерным спектаклем "Дни Турбиных", который уже 13 сентября примет участие в фестивале "Белая Вежа" в Бресте.

В декабре этого года с премьерным спектаклем "Правда — хорошо, а счастье лучше" театр примет участие во Всероссийском театральном фестивале "Вперёд к Островскому!" в Санкт-Петербурге.

Также по проекту Минкультуры Нижегородской области планируются выезды с отдельными спектаклями, сейчас формируется их список.

Помимо подготовки к гастролям и началу юбилейного сезона, в середине августа в театре пройдёт еще одно важное событие — творческая лаборатория "Режиссёрская школа ГИТИС в Нижнем Новгороде". Молодые режиссёры Тимур Галеев, Роман Лыков, Максим Маламедов и Иван Чумаченко в течение 10 дней будут работать над эскизами спектаклей.

Как рассказал Борис Кайнов, в четырёх спектаклях - "Старуха Изергиль" по рассказу Максима Горького, "Другие берега" по книге Владимира Набокова, "Леди Макбет Мценского уезда" по повести Николая Лескова, "Рвущаяся нить" по пьесе Алексея Зайцева - будет задействована большая часть труппы драмтеатра.

Спектакли покажут 26 августа, а лучшая работа сможет претендовать на место в репертуарной афише. Отмечается, что на показ приедет ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств России Григорий Заславский.

Весь дальнейший сезон театр собирается посвятить работе над новыми спектаклями.

Так, главный режиссер Ростовского академического театра драмы им. Горького Геннадий Шапошников будет ставить трагедию Шекспира "Макбет", напряжённую, с большим количеством боевых сцен. Премьера готовится к концу ноября.

В январе-марте 2023 года руководство театра планирует работу с режиссёром Театра-фестиваля "Балтийский дом", преподавателем РГИСИ Анатолием Праудиным, который предлагает к постановке пьесу Дмитрия Данилова "Саша, привет!". Премьера планируется в марте.

Весной в театр снова приедет режиссёр Московского Губернского театра Алла Решетникова, поставившая в нижегородском драмтеатре полюбившиеся зрителям спектакли "Энергичные люди", "Волки и овцы", "Брачный договор", "Параллельные влюблённости" и другие. Но какая пьеса будет поставлена на этот раз, пока не уточняется.

Кроме того, в феврале Нижегородский театр драмы им. Горького будет отмечать 225-й юбилей, и коллектив театра подготовит для зрителей творческий сюрприз.

При этом, в новом сезоне изменится афиша театра. Из репертуара будут сняты несколько спектаклей: "Бесплодные усилия любви", "Мещане", "Саломея", "Наш городок", "Великий забытый" и "Тот самый Мюнхгаузен".

Напомним, ранее о своих планах на новый сезон рассказали в театре "Вера".

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Теги:
Спектакль Театры
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