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Культура и отдых

Нижегородский театр "Вера" озвучил планы на новый сезон

09 августа 2022 17:36  [94] Культура и отдых
Художественный руководитель театра Вера Горшкова

Художественный руководитель театра Вера Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Труппа театра "Вера" 8 августа собралась после отпуска и обсудила планы на новый театральный сезон, который откроется 16 сентября.

Так стало известно, сезон начнётся премьерой - шекспировской комедией "Как вам это понравится" в постановке Александра Ряписова (12+). Художник-сценограф из Москвы Андрей Щаев и нижегородский модельер Полина Гришина создали современный и немного ироничный мир Арденнского леса, а радиоведущий Лев Харламов подготовил музыкальное сопровождение спектакля из популярных рок-баллад. Спектакли пройдут 16 и 17 сентября.

В октябре состоится премьера спектакля по пьесе Андрея Толубеева "Сказка ангела или падение Ниеншанца" (6+) - фантазия о создании Петербурга, главные персонажи которой - животные. Эта история интересно и с юмором повествует о событиях начала 17 века - Северной войне и осаде шведской крепости "Ниеншанц".

Напомним, читка этой пьесы состоялась в марте этого года. Тема сказки и её петербургская атмосфера так захватила режиссёра Андрея Богданова, что он позвал в постановочную команду художника из северной столицы Оганеса Айрапетяна. К ним присоединились композитор Марк Булошников, художник по свету Сергей Гаевой и балетмейстер Елена Богданова.

Кроме того, в октябре в театре будут праздноваться два юбилея, к которым приурочат специальные программы.

Так, сюрприз для зрителей к своему бенефису готовит актриса и режиссёр Елена Лопухинская. А весь коллектив готовится к 75-летию создателя и художественного руководителя театра - Веры Александровны Горшковой.

Как ещё рассказали в театре, в ноябре спектакль "Капитанская дочка" отправится на гастроли в Москву. К декабрю будут подготовлены два новогодних представления, которые пройдут на сцене и в малом зале. В настоящее время сюжеты новогодних сказок обсуждаются с режиссёрами Ириной Лаптиевой и Владимиром Червяковым.

Весной 2023 года зрителей ждут ещё две премьеры - спектакли для младшего и среднего школьного возраста, названия которых в театре пока не озвучили.

В настоящее время уже открыта продажа билетов на сентябрь - в кассе и онлайн.

Ранее сообщалось, что Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина в середине сентября откроет 88-й театральный сезон премьерой оперы "Пиковая дама" в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.

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Теги:
Спектакль Театры
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